Cumhuriyet Pazar zengin içeriğiyle yarın sizlerle

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:53

Yeni komedi dizisi “Ayak İşleri”yle izleyici karşısına çıkan Çağlar Çorumlu, Emrah Kolukısa’ya konuştu. Kurduğu tiyatroyu ayakta tutmak için direnen oyuncu, “Gerçekten zor ama bütün zorluklara rağmen sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz” diyor.

Jehan Barbur, yeni şarkısı “Olanlar Oldu”yu ve Bodrum Gümüşlük’teki hayatını Hilal Köse’ye anlattı.

Mars’ı kolonileştirme projelerinden Starlink uydulurına, uzaydaki hareketliliğin sebeplerini Dr. Şirin Kaya’ya sorduk.

Çocuklara özel Instagram’ı Eğitimci Nurseli Tamer’le konuştuk.

Musta Kemal Erdemol, Ülker İnce ve Özge Mumcu Aybars’ın yazıları...

Edebiyatçıların gözüyle, edebiyatın izinde 5 kentte keyifli bir yolculuk... Mario Levi, Jale Sancak, Sunay Akın, Canan Tan ve Nedim Gürsel...

Salgın günlerinde lokantacılık... Şef Çiğdem Seferoğlu,

Ünlü oyuncu Kate Winslet’ın hayatının dönüm noktaları...

Haftanın sanat ajandası ve tam sayfa bulmacalar.

Hepsi ve daha fazlası için yarın Cumhuriyet gazetesi almayı unutmayın...