Cumhuriyet Pazar'da bu hafta
Cumhuriyet Pazar'ı gazetenizle birlikte bayinizden istemeyi unutmayın! Keyifli okumalar…
Koronavirüse rağmen tatile gidebilenler gitti. Alternatif, izole tatil arayışları karavan ve tekne kiralamada patlama yaşattı… Fiyatlar ne durumda? Otelciler bu duruma ne diyor? Bu hafta sizler için 'yeni normal' tatil seçeneklerini araştırdık… Gamze Bal yazdı...
Pazar konuğumuz tiyatrocu Zafer Algöz. Kendisiyle Kemal Sunal, Sadri Alışık, Müşfik Kenter dahil pek çok ustayı andık, geçmişe bir yolculuk yaptık. Gamze Akdemir'in söyleşisi…
Deneyimli gazeteci Figen Atalay, eğitim alanında uzman. Cumhuriyet Pazar'daki "Rehber Odası"nda her hafta okurlarımızla buluşuyor. Atalay'ın ilk kitabı "100 Soruda Anne-Babalık Rehberi, Kahvaltıda Dondurma" Cumhuriyet Kitapları'ndan çıktı. Bu kez biz sorduk, o da kitabını anlattı. Hilal Köse'nin söyleşisi…
Deniz Ülkütekin, son dönemde sistem karşıtı müzik videolarıyla dikkatleri çeken yönetmen Serra Duran ile söyleşti…
Merve Saatçi: Diyette ekmeğe yer var mı?
Vecdi Seviğ: Bamya ve demokrasi
Deniz Yavaşoğulları: Hayvana şiddet… Ya sonra?
Figen Yanık: Beze işlenen özlem sözcükleri, 'hakkımdaki 7 şey'
Sibel Bahçetepe: Güneşten nasıl ve ne zaman korunmalı?
Mustafa K. Erdemol: Ruanda'da soykırımı çağıran müzik
Ataol Behramoğlu: Sivil itaatsiz Thoreau
Emrah Kolukısa: Cesur ve güzel Charlize Theron
Enver Aysever: Uzanıyorum, göğe bakıyorum, yıldızlara Datça'da…
Ecem Doğru: Sarılmak
Haftanın sanat ajandası…
Cumhuiyet Pazar bu hafta da dopdolu
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