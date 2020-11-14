Cumhuriyet Pazar’da bu hafta
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30. sanat yılını kutlarken, Türkiye’de benzeri görülmemiş bir TV ambargosu yaşayan Berna Laçin, Cumhuriyet Pazar’a konuştu. “Bu kadar iki yüzlülük karşısında kalbim kırıldı ama yıkılmadım. Ülkem daha iyi bir yer olsun diye uğraşmak istiyorum” diyor.
Ataol Behramoğlu, Mustafa K. Erdemol, Enver Aysever, Özge Mumcu Aybars, Vecdi Seviğ, Figen Atalay sizler için yazdı...
Sanat tarihçi Lalehan Utkan, Büyükada’da bize kalan tarihin izini sürdü...
Yakın zamanda yitirdiğimiz 68’in fotoğrafçısı Bruno Barbey...
Yekta Kopan ve Levent Gönenç’in çizgi romanı Sarmaşık’ın hikâyesi...
Cambrigre doktoralı şef Aylin Yazıcıoğlu ile yemek sohbeti...
Adım adım güvenli internet, Pati Günlükleri, sanat ajandası, Otobüstekiler ve daha fazlası...
Bu saydı kimler var: Figen Yanık, Vecdi Seviğ, Figen Atalay, Deniz Yavaşoğulları, Kemal Urgenç, Şafak Özlem, Özge Mumcu Aybars, Emrah Kolukısa, Hilal Köse, Lalehan Utkan, Ataol Behramoğlu, Deniz Ülkütekin, Enver Aysever ve Mustafa K. Erdemol.
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