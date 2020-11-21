Cumhuriyet Pazar’da bu hafta

Cumhuriyet Pazar bu hafta da dolu dolu. Yarın Cumhuriyet almayı unutmayın!

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2020 Cumartesi, 12:51
Cumhuriyet Pazar’da bu hafta
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Ben Sevgili Milena oyunuyla sahnede olan Meltem Cumbul, Enver Aysever’e konuştu. “Mesleğime tutkuyla bağlıyım” diyor.

Son dönemin en çok izlenen komedyeni Hasan Can Kaya’nın Güngören’den sahneye uzanan hikâyesi... Tuğba Özer söyleşisi...

Korona gözlemlerini bir kitapta toplayan Metin Uca, Mustafa K. Erdemol’la konuştu: “Ben sürecin can sıkıcılığının devam edeceğini düşünüyorum. Bilim ve aklın yanında durmamak bedeller ödetiyor.”

Dünyada Urartuca yazabilen tek kişi olan 80 yaşındaki Mehmet Kuşman’ın film gibi yaşamını Mehmet Kızmaz kaleme aldı... 

Altan Öymen, mesleğe yıllarını veren fotoğrafçı ve şair Mahmut Turgut’u yazdı.

Bugüne dek 10 bin canlıyı fotoğraflayan ünlü fotoğrafçı Joel Sartora, Emrah Kolukısa’ya konuştu. Bir maymun siyah zemin önünde poz verebilir mi?

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, bu yıl çevrimiçi yapılacak. Hazal Ocak, programdan 4 filmi sizler için seçti...

Figen Atalay’dan, birinci sınıf anne ve babalarına uyarılar...

Ülker İnce: Niyet okumak

Elçin Poyrazlar: Mutsuzluk fabrikatörü

Özge Mumcu Aybars: ‘Haber kısa hayat uçuyor’

Şehriban Kıraç’tan ekmek yapan emekçi kadınlar...

Beslenme uzmanı Merve Saatçi, bağışıklığı destekleyen elma sirkesini mercek altına aldı.

Deniz Yavaşoğulları’nın Pati Günlükleri: “Av değil cinayet!”

Otobüstekiler -Kemal Urgenç

Sanat ajandası- Emrah Kolukısa

Hepsi Cumhuriyet Pazar’da 

Yarın Cumhuriyet almayı unutmayın


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