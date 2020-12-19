19 Aralık 2020 Cumartesi, 15:23

Cumhuriyet Pazar’da bu hafta edebiyatci kadınların başlattığı #MeToo hareketi var. İfşayı başlatan yazarlardan biri olan Ezgi Polat, psikiyatrist Arzu Erkan Yüce, avukat vekiller Filiz Kerestecioğlu, Sera Kadıgil ve yaşadığı saldırıyı paylaşan yazarımız Elçin Poyrazlar ile konuyu mercek altına aldık. Emrah Kolukısa ise “Skandal Odası No. 2806” belgeseli üzerinden dünyadaki #MeToo hareketini kaleme aldı.

Kapan filmindeki Yakup karakteriyle ödüller alan oyuncu Onur Dilber...

Su ayak izimiz ne diyor?

Çocuklar sanal ortamlardaki zorbalıktan nasıl korunur?

Londra’da noel

Hepsi ve daha fazlası yarın gazeteniz Cumhuriyet’le

Bu hafta kimler var?

Kemal Urgenç, Figen Atalay, Deniz Yavaşoğulları (Pati Günlükleri), Hazal Ocak, Merve Saatçi, Hilal Köse, Ülker İnce, Deniz Ülkütekin, Özge Mumcu Aybars, Emrah Kolukısa, Mustafa K. Erdemol ve Enver Aysever