Cumhuriyet Pazar'da bu hafta
Cumhuriyet Pazar bu hafta da dolu dolu...
Azizler ve Bir Başkadır dizisiyle dikkatleri çeken oyuncu Fatih Artman'la son dönemde hayat verdiği karakterleri, hayallerini ve çok sevdiği Ankara'yı konuştuk. Artman, "Ankara'da büyüdüğüm için mutluyum, filmlerdeki gibi o tatlı mahalle ortamında geçen bir çocukluğum oldu" diyor.
Sepin İnceer'le yeni kitabı Ağıtların Tanrısı...
İstanbul'dan İzmir'e göç eden bir Ermeni lokantası öyküsü...
Mustafa K. Erdemol'dan Sevgililer Günü yazısı...
Mutlu ve sürdürülebilir ilişkinin olmazsa olmazları…
Tom Hanks'in ilk western filmi Dünyadan Habeler...
Ülker İnce, Elçin Poyrazlar, Özge Mumcu Aybars, Enver Aysever…
Pati Günlükleri, sağlık ve diyet, sanat ajandası…
Hepsi Cumhuriyet Pazar'da...
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