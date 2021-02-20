Cumhuriyet Pazar’da bu hafta
Türkiye'deki koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında da, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Pazar'a ulaşabileceksiniz. Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar sizleri bekliyor. Bayinizden istemeyi unutmayın.
Cumhuriyet Pazar’da bu hafta...
Zamansız şarkıların yazarı Nazan Öncel, yeni romanı Yarınsız Yarın’ı ve sanat yolculuğunu Enver Aysever’e anlattı. Öncel, “Sokak Kızı’nın son şarkısı olan Hadi Güney’de Deniz Gezmiş ve Yılmaz Güney’e selam yollamıştım Onu yazdığımda kendimi iyi hissetmiştim” diyor.
Başarılı oyuncu Funda Eryiğit’le yeni dizisi Son Yaz’ı ve oyunculuk kariyerini konuştuk. “İnsana bakmayı sevdiğini” söyleyen Eryiğit, şu sıralar en çok film çekmeyi özlemiş…
Ataol Behramoğlu, Sevgililer Günü ertesinde, dört mutsuz aşk şiiri seçti…
Mustafa K. Erdemol’dan tarihte yok sayılan kadınlar Edith Pretty ve Mary Anning…
Emrah Kolukısa’dan Altın Küre ödüllerinin favorileri…
Hüseyin Edemir’den İsveç’in Otonom Okulu…
Kaybettiğimiz iletişim hocası Kayıhan Güven’in izinden İstanbul…
Hayvan hakları yasası, Hedi’nin çıplak ayakları, sanat ajandası…
Hepsi yarın Cumhuriyet’le birlikte...
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