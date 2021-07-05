Cumhuriyet Soruyor

Cumhuriyet, yanıtı hala verilmeyen 5 hayati sorunun izini sürmeye devam ediyor.

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 08:49
Cumhuriyet Soruyor
Abone Ol google-news

Hukuk devletinden hızla uzaklaşan Türkiye’de, iktidarın ısrarla yanıtsız bıraktığı soruları unutturmamak adına bir daha anımsatıyoruz, soruyoruz...

1- 128 MİLYAR DOLAR NEREDE?

Merkez Bankası’nın rezervleri eksiye düşürüldü. İktidar, aylardır 128 milyar doların nereye gittiğine ilişkin net bir açıklama yapmadı

2-  10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ KİM?

İçişleri Bakanı Soylu, bir siyasetçinin çete lideri Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını açıkladı. İsim konusunda sessizlik sürüyor. 

3- KİMLERE KREDİ VERİLDİ?

Ziraat Bankası - Demirören skandalının ardından kamu bankalarının kime, ne kadar kredi verdiği, geri ödenip ödenmediği soruları yanıtsız. 

4- CÜPPELİ NEDEN HALA GÖREVDE?

Tuğamiral Sarı’nın tarikat evinde cüppeli-sarıklı fotoğrafları ortaya çıktı. MSB, görevinin başında olup olmadığını bile açıklamadı. 

5- UYUŞTURUCU KİME GELİYORDU? 

Mersin Limanı’nda son aylarda toplam 1 ton 763 kilogram kokain yakalandı. Uyuşturucuların kime  geldiğine ilişkin tek satır açıklama yok.   


Cumhuriyet yine görevini yapıyor...

Hiçbir şaibenin üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz...

İşte bu yüzden sormayı sürdürüyoruz...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler