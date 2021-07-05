Cumhuriyet Soruyor

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 08:49

Hukuk devletinden hızla uzaklaşan Türkiye’de, iktidarın ısrarla yanıtsız bıraktığı soruları unutturmamak adına bir daha anımsatıyoruz, soruyoruz...

1- 128 MİLYAR DOLAR NEREDE?

Merkez Bankası’nın rezervleri eksiye düşürüldü. İktidar, aylardır 128 milyar doların nereye gittiğine ilişkin net bir açıklama yapmadı

2- 10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ KİM?

İçişleri Bakanı Soylu, bir siyasetçinin çete lideri Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını açıkladı. İsim konusunda sessizlik sürüyor.

3- KİMLERE KREDİ VERİLDİ?

Ziraat Bankası - Demirören skandalının ardından kamu bankalarının kime, ne kadar kredi verdiği, geri ödenip ödenmediği soruları yanıtsız.

4- CÜPPELİ NEDEN HALA GÖREVDE?

Tuğamiral Sarı’nın tarikat evinde cüppeli-sarıklı fotoğrafları ortaya çıktı. MSB, görevinin başında olup olmadığını bile açıklamadı.

5- UYUŞTURUCU KİME GELİYORDU?

Mersin Limanı’nda son aylarda toplam 1 ton 763 kilogram kokain yakalandı. Uyuşturucuların kime geldiğine ilişkin tek satır açıklama yok.





Cumhuriyet yine görevini yapıyor...

Hiçbir şaibenin üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz...

İşte bu yüzden sormayı sürdürüyoruz...