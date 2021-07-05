Cumhuriyet Soruyor
Cumhuriyet, yanıtı hala verilmeyen 5 hayati sorunun izini sürmeye devam ediyor.
Hukuk devletinden hızla uzaklaşan Türkiye’de, iktidarın ısrarla yanıtsız bıraktığı soruları unutturmamak adına bir daha anımsatıyoruz, soruyoruz...
1- 128 MİLYAR DOLAR NEREDE?
Merkez Bankası’nın rezervleri eksiye düşürüldü. İktidar, aylardır 128 milyar doların nereye gittiğine ilişkin net bir açıklama yapmadı
2- 10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ KİM?
İçişleri Bakanı Soylu, bir siyasetçinin çete lideri Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar aldığını açıkladı. İsim konusunda sessizlik sürüyor.
3- KİMLERE KREDİ VERİLDİ?
Ziraat Bankası - Demirören skandalının ardından kamu bankalarının kime, ne kadar kredi verdiği, geri ödenip ödenmediği soruları yanıtsız.
4- CÜPPELİ NEDEN HALA GÖREVDE?
Tuğamiral Sarı’nın tarikat evinde cüppeli-sarıklı fotoğrafları ortaya çıktı. MSB, görevinin başında olup olmadığını bile açıklamadı.
5- UYUŞTURUCU KİME GELİYORDU?
Mersin Limanı’nda son aylarda toplam 1 ton 763 kilogram kokain yakalandı. Uyuşturucuların kime geldiğine ilişkin tek satır açıklama yok.
Cumhuriyet yine görevini yapıyor...
Hiçbir şaibenin üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz...
İşte bu yüzden sormayı sürdürüyoruz...
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