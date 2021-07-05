Cumhuriyet soruyor

05 Temmuz 2021 Pazartesi

Türkiye her gün yeni bir skandalla uyanıyor.

Suç örgütü liderinin iddiaları...

Muhalefetin ortaya koyduğu skandallar...

Her yeni skandal bir öncekini unutturacak büyüklükte...

İddialar vahim, unutulmaması, unutturulmaması gerekiyor.

“Memleketin savcıları” nerede diye sormayı sürdürmek, iktidarı hesap vermeye zorlamak şart.

Cumhuriyet yine görevini yapıyor...

Hiçbir şaibenin üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz...

İşte bu yüzden sormayı sürdürüyoruz...

128 milyar nerede; soruyoruz...

10 bin dolar alan siyasetçi kim; soruyoruz...

Kamu bankalarının yandaşa dağıttığı krediler geri ödeniyor mu; soruyoruz...

Cüppeli amiral görevden alınacaktı, ne oldu; soruyoruz.

Veyis Ateş 10 milyon Avro’yu kimin için istedi; soruyoruz...

1 ton 763 kilogram kokain kime geliyordu; soruyoruz...

İçişleri Bakanı, SBK’ye “kaç” dedi mi; soruyoruz...

Süleyman Soylu, SBK’nin 7 yıldızlı otel konforuna sahip uçağıyla yaptığı seçim gezisinin parasını ödedi mi; dekont nerede; soruyoruz!

Cumhuriyet bağımsız bir gazetedir...

Halktan yana taraftır...

Ve biz gazeteciler söz veriyoruz:

Bugüne kadar ve bundan sonra ortaya atılan iddiaların takipçisi olacağız...

Unutmayacağız, unutturmayacağız...

Hiçbir konuda hesap vermeyen AKP iktidarını, Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’yi bu soruları bir kez daha yanıtlamaya çağırıyoruz.

HAZAL OCAK’I KUTLUYORUZ



Kent ve çevre muhabirimiz Hazal Ocak, Avrupa Birliği desteğiyle, Gazeteciler Cemiyeti ile Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı’nın (BIRN) birlikte düzenledikleri, “AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri”nde jüri özel ödülüne layık görüldü. Bu ödülü daha özel yapan ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiraladığı araziye izinsiz olarak yaptırdığı çardak ve şöminenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasına ilişkin “Boğaz’da kaçak var” ve “Bahçenin kirası ayda 250 lira” başlıklı haberlerle kazanılmış olması. Hazal Ocak, fotomuhabirimiz Vedat Arık, yazıişleri müdürlerimiz Olcay Büyüktaş ve İpek Özbey, ödül töreninden birkaç gün önce bu haber nedeniyle yargılandıkları davada yargıç karşısına çıktılar. Savcı, dört arkadaşımız hakkında 14’er yıla kadar hapis cezası istedi. Aynı habere aynı hafta gelen hem ödül hem ceza istemini siz kıymetli okurlarımızın değerlendirmesine bırakıyoruz.

