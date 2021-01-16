Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlantılı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu
KOM Dairesi ve MASAK koordinasyonunda 50 ilde düzenlenen ve "silici" adı verilen operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçıran 220 kişi yakalandı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" operasyonunda 608 milyon litrelik satış verisinin sistemden silindiği belirlendi.
İçişleri Bakanlığı operasyonla ilgili şu bilgilenditmeyi yaptı:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İstanbul merkezli eş zamanlı 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik ‘‘SİLİCİ“ kod adlı operasyon gerçekleştirildi
Operasyonda 220 şüpheli gözaltına alınırken, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi
Silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar TLolduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar TL, 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 15-16.01.2021 tarihinde eş zamanlı olarak İstanbul merkezli 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik ‘‘SİLİCİ “ kod adlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi(GİB) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) ile etkin bir işbirliği sağlandı.
Yürütülen soruşturma kapsamında bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 220 şüpheli gözaltına alındı.
170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması,1 istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım ve bağlı 1 şubesi olmak üzere toplam 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımı ile yapılan aramalarda mali belgelere ve bilgisayar, cep telefonu vb. dijital materyallere el konuldu. Operasyon kapsamında arama ve gözaltına alma işlemleri devam ediyor.
Akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi.
Silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar TLolduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar TL, 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı belirlendi.?Kaçakçılık ile mücadelemizi azim ile sürdürmeye ve kaçakçıların peşini bırakmayıp adalet önünde hesap vermelerini sağlamaya devam edeceğiz.
En Çok Okunan Haberler
- Özdağ saldırının nedenini açıkladı
- 'Hangi önceliğe göre aşı oldunuz?' sorusuna tuhaf yanıt
- Yenişafak yazarından dikkat çeken Trump-Erdoğan yorumu
- Peş peşe yapılan saldırılara Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
- MHP'den saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ hakkında açıklama
- Çirkin saldırılar art arda geldi
- Davutoğlu'ndan 'Özdağ'a saldırı' açıklaması
- Valilikten CHP'li belediyelere işten çıkarma yazısı
- Endonezya’da ikinci karakatu içi boş halde bulundu
- Enginyurt’tan organize saldırılara ilişkin açıklama
Video Haberler
- Tehdit ettiği genç kızın dayısını vurarak öldürdü
- Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
- Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldırı anının görüntüleri
- CHP'li Özel AKP'nin trol ağının işleyişine dikkat çekti
- 2 farklı aşı vurulmaya gerek var mı? sorusuna yanıt
- Kasabın anlattıkları Durum gerçekten vahim dedirtti
- HES kodu açıklaması: Katılım istenilen oranda değil
- Sinovac aşısının etkinlik oranına ilişkin açıklama
- TRT Spor spikerinin sorusu sosyal medya gündem oldu
- Eğlence programına köylünün dertleri damga vurdu
En Çok Okunan Haberler
- Özdağ saldırının nedenini açıkladı
- 'Hangi önceliğe göre aşı oldunuz?' sorusuna tuhaf yanıt
- Yenişafak yazarından dikkat çeken Trump-Erdoğan yorumu
- Peş peşe yapılan saldırılara Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
- MHP'den saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ hakkında açıklama
- Çirkin saldırılar art arda geldi
- Davutoğlu'ndan 'Özdağ'a saldırı' açıklaması
- Valilikten CHP'li belediyelere işten çıkarma yazısı
- Endonezya’da ikinci karakatu içi boş halde bulundu
- Enginyurt’tan organize saldırılara ilişkin açıklama