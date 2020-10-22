Bilimsel araştırma bütçesiyle düdüklü tencere alındığı ortaya çıktı!
Üniversite yerleşkesine cami için IBAN paylaşarak destek isteyen Cem Zorlu’nun rektörlüğünü yaptığı Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin, “Bilimsel araştırma projesi” adı altında altyapı projelerini desteklediği belirlendi. Cumhuriyet Üniversitesi'nin de bilimsel araştırmalar için ayrılan kaynak ile mutfak araç gereci aldığı ortaya çıktı.
Torpil iddiaları ile gündeme gelen ve üniversite yerleşkesine yapılacak cami için IBAN paylaşıp destek isteyen eski AKP Milletvekili Cem Zorlu’nun rektörü olduğu Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin, “Bilimsel araştırma projesi” adı altında altyapı projelerini desteklediği ortaya çıktı. Üniversite bünyesinde destek verilen, “Bilimsel Araştırma” projelerinden bazılarının, “İtki ve Yanma Laboratuvarı Altyapı Projesi, Analiz Laboratuvarları Altyapı Projesi” ve “Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Demirbaş İhtiyacı Projesi” olduğu belirlendi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin de bilimsel araştırmalar için ayrılan kaynaklar ile mutfak araç gereci aldığı denetimlere takıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne (NEÜ) yönelik Sayıştay denetimleri, üniversiteye ilişkin çarpıcı bulguları açığa çıkardı.
Üniversite yönetiminin, “Bilimsel Araştırma Projesi” adı altında, “Bilimsel proje” tanımına uygun olmayan bazı projeleri desteklediği öğrenildi.
ALTYAPI PROJELERİ
Birgün'den Mustafa Bildircin’in haberine göre; NEÜ’ye yönelik Sayıştay Denetim Raporu’na göre, alt yapı projeleri ile malzeme ve teknik alet alımı işleri, “Bilimsel Proje” adı altında desteklendi. Destek verilen projelerin bilimsel araştırma projesi olmaktan çok, üniversitenin normal eğitim faaliyetlerini yürütmesine katkı sağlayacak projeler olduğu bildirildi. Üniversite yönetimince desteklenen projelerden bazıları şöyle sıralandı:
* Bilim ve Teknoloji Araştırma Uygulama Merkezi Bünyesindeki Spektroskopi ve Numune Hazırlama Altyapısının Güçlendirilmesi.
* Necmettin Erbakan Üniversitesi Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Altyapı Projesi.
* Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Demirbaş İhtiyacı.
* İtki ve Yanma Laboratuvarı Altyapı Projesi
MUTFAK ARAÇ GERECİ
Sayıştay denetçileri, NEÜ’deki bulgunun bir benzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde de rastladı. Üniversitenin, özel bütçeden alınması gereken bazı demirbaşları, bilimsel araştırma projeleri için ayrılan kaynaklar ile karşıladığı tespit edildi. Sayıştay’ın Cumhuriyet Üniversitesi’ne ilişkin denetim raporunda, “Bilimsel araştırma projesine ayrılan kaynakların bilimsel altyapı ve destek hizmeti yerine idare hizmetlerinde kullanılacak demirbaşların alımında kullanıldığı görülmüştür. Bu çerçevede bilimsel araştırma projeleri kapsamında yazılım ve mutfak araç-gereçleri alımı ile mutfak tadilatı gibi yapımlar tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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