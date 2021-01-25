Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun: İlkelerini inatla takip ediyoruz

25 Ocak 2021 Pazartesi, 06:00

Atatürkçü Düşünce Derneği Berlin-Brandenburg şubesi, “Adalet ve Demokrasi Haftası” kapsamında Uğur Mumcu’yu anmak için sosyal medyada bir etkinlik düzenledi.

Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun, ADD Berlin-Brandenburg Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Başeğmez’e bir mesaj gönderdi.

Coşkun mesajında şu ifadeleri kullandı: “Mumcu’yu hasretle anarken faili meçhul cinayet metotlarıyla öldürülen Atatürkçüleri de anıyoruz. Muammer Aksoylar, Bedrettin Cömertler, Cavit Orhan Tütengiller, Bahriye Üçoklar, Onat Kutlarlar, Ahmet Taner Kışlalılar... Bu isimlerin ortak yanı, hepsinin Atatürkçü oluşudur. Hepsinin Cumhuriyet gazetesinin yazarı oluşudur. Bu durum tesadüf değildir. Bu, bilerek yapılan bir seçimdir. Hem Atatürkçüleri aramızdan alıyorlar hem de Cumhuriyet gazetesine bir gözdağı veriyorlar. Ancak, Cumhuriyet gazetesi susmaz. Hangi iktidar Cumhuriyet gazetesini susturmakta başarılı oldu? Hiçbiri... Sevgili Uğur, rahat uyu. Senin ilkelerini inatla takip ediyoruz. Sevgili Uğur, sen kalpaksız Kuvayı Milliyeciydin. Bugün Cumhuriyet gazetesi, senin ideallerin ve düşünce sisteminin içerisinde yeniden yoluna devam ediyor. Biz yolumuza, Atatürkçülüğe devam edeceğiz. Dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan.”