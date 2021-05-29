Cumhuriyet yazarları okuyucu ile buluşuyor

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kültürel devamlılık ilkesi doğrultusunda Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı, İZFAŞ işbirliği, Yayıncılar Kooperatifi ve İstanbul Kitapçısı desteğiyle ilk kez İzmir Sanal Kitap Günleri’ni düzenliyor. Kitapseverleri sanal ortamda buluşturacak etkinlik dün başladı, bugün ve yarın sürecek.

Yazarlar ile okurlar “www.izmirsanalkitapgunleri.com” adresinde çevrimiçi olarak buluşacak.

BAŞKAN SOYER’DEN DAVET

Başkan Tunç Soyer, herkesi sadece bir tık uzaktaki İzmir Sanal Kitap Günleri’ne davet ederek “Pandemi nedeniyle imza günlerinden, fuarlarından ve söyleşilerden uzak kaldık. Ama özlemini duyduğumuz kitap fuarı günleri geri geliyor. Çok kıymetli yazarlarımızı okurlarımızın evlerine konuk edeceğiz” dedi.

ÖNEMLİ İSİMLER, SÖYLEŞİLER...

Ziyaretçiler çevrimiçi söyleşilere canlı olarak katılabiliyor. Söyleşiler, gazeteci Özlem Gürses moderatörlüğünde yapılacak. Marksist sosyolog, filozof ve kültür eleştirmeni Sloven Slavoj Zizek, “Dünyayı Felsefeyle Yeniden Anlamak” söyleşisinde yarın saat 18.30’da Türkiye’den akademisyenler Kurtul Gülenç ve Özgür Emrah Gürel ile birlikte yer alacak.

İngiliz siyasetçi Jeremy Corbyn, ilk kez Türkiye’de düzenlenen bir etkinliğe konuk olacak.

Gazetemiz yazarı Mine Söğüt, “Kadınlar Vardır” başlıklı söyleşide Ayşen Şahin, Figen Şakacı ve Sinem Sal ile sohbet edecek. Söyleşi bugün saat 18.30’da başlayacak.

Gazetemiz yazarları Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan ise Tuba Torun’la birlikte yarın saat 12.15’te ülke gündemini konuşacak.

Gazetemiz yazarı Emre Kongar, yarın saat 17.10’da Sinan Meydan’la birlikte “Doğru Yerden Öğrenelim” başlığıyla sohbet edecek.

İstanbul Kitapçısı, dijital platform destekçisi olarak İzmir Sanal Kitap Günleri boyunca birçok yayınevinin kitaplarını özel indirimlerle okurlara sunacak. Etkinlik kapsamında imzalı kitaplar da okurlarla buluşacak.

YAZARLAR

Abdullah Aren Çelik, Abdullah Aysu, Anooshirvan Miandji, Ataol Behramoğlu, Aylin Balboa, Ayşe Kulin, Ayşen Şahin, Barış İnce, Barış Muslu, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Betül Dünder, Bilsen Başaran, Birgül Oğuz, Can Şafak, Canan Tan, Egemen Yılgür, Emre Kongar, Ercan Kesal, Erdem Seçmen, Erol Ülker, Fatih Tuncay, Figen Şakacı, Gonca Özmen, Gönül Çatalcalı, Hakan Bıçakçı, Haydar Ergülen, Hidayet Karakuş, Hilmi Yavuz, Hüseyin Yurttaş, İbrahim Varlı, İhsan Eliaçık, Kemal Varol, Lale Laleş, Levent Kurnaz - Gülin Yücel, Mavisel Yener, Mikdat Kadıoğlu, Mine Söğüt, Murat Ağırel, Murat Menteş, Murathan Mungan, Mustafa Balbay, Müge İplikçi, Nermin Bezmen, Sema Kaygusuz, Seyyidhan Kömürcü, Sinen Meydan, Sinem Sal, Şeyhmus Diken, Şölen Kipöz, Şükrü Erbaş, Tayfun Özkaya, Tolga Aydoğan, Tuna Kiremitçi, Yaşar Seyman, Zafer Aydın, Zeynep Göğüş ve Tarık Tufan kitaplarını okurları için imzalayacak.

