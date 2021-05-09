Cumhuriyet’e çevre ödülü
İstanbul Çevre Konseyi 2021 yılı çevre ödülleri sahiplerini buldu. Muhabirimiz Hazal Ocak, “çevrenin korunması ve sürdürülebilir olması” için yaptığı haberler nedeniyle ödüle layık görüldü.
İstanbul’un değerlerini ve çevreyi korumak amacıyla kurulan, bünyesinde 170 civarında çevreci sivil toplum kuruluşunu barındıran İstanbul Çevre Konseyi 2021 yılı çevre ödülleri sahiplerini buldu. Konsey, çevre ve kent muhabirimiz Hazal Ocak’ı “çevrenin korunması ve sürdürülebilir olması” için yaptığı haberler nedeniyle ödüle layık gördü. Birçok kurum, kuruluş, siyasi ve gazetecinin layık görüldüğü ödüllerin töreni koronavirüs pandemisi nedeniyle dün online düzenlendi.
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