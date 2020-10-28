28 Ekim 2020 Çarşamba, 14:02

Cumhuriyet Bayramının kısıtlamalara rağmen hijyen kurallarına uyularak büyük bir coşkuyla kutlanacağını ifade eden CHP’li CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba şunları kaydetti:

EN DEĞERLİ MİRAS LAİK VE DEMOKRATİK CUMHURİYETİMİZDİR: Emperyalistlerin işgal ettiği topraklarda bağımsızlık ve özgürlük adına canı pahasına mücadele eden Büyük Önder Atatürk ve dava arkadaşlarının bize bıraktığı en değerli miras laik ve demokratik Cumhuriyetimizdir. Cumhuriyet sadece halkın yöneticileri belirlediği bir yönetim şekli değildir.

Cumhuriyet, laikliğin, çağdaşlığın, demokrasinin ve özgür düşüncenin teminatıdır. Bu anlamda Cumhuriyeti savunmak, tek adamlığa karşı milli egemenliği, kişisel çıkarlara karşı kamunun kolektif çıkarını savunmaktır

CUMHURİYETİ KUTLAMAK İZNE TABİ DEĞİLDİR: Görüyoruz ki, son yıllarda kurucu ve kurucu değerlerimize saldıran anlayış, bu yıl da salgını gerekçe göstererek bazı şehirlerimizde 29 Ekim’e de kısıtlama getirmiş durumda. Kendi partisinin kongrelerine, mitinglerine, düğününe, insanların yoğun olarak etkileşimde olduğu her türlü etkinliğine izin verenler, söz konusu milli bayramlar ve milli değerlerimiz olunca birden salgını hatırlıyor ve kısıtlamalar uyguluyor.

Kısıtlama kararları bu yönüyle halk sağlığını düşünerek alınmış bir karar değil, siyasi bir tercihtir. Bu siyasi kararı tanımıyoruz. Cumhuriyeti kutlamak izne tabi değildir. Biz, CHP olarak, hijyen ve temizlik kurallarına riayete ederek kimseden izin almadan 29 Ekim’i kutlayacağız.

CUMHURİYET, ATATÜRK’ÜN EVLATLARININ ELİNDE SONSUZA DEK YAŞAYACAK: Son yıllarda Cumhuriyet değerleri ve kazanımlarımız ne kadar saldırıya uğrarsa uğrasın, bu topraklardaki en büyük devrim olan ve Büyük Atatürk’ün ‘kıymetli evlatlarının elinde daima yükseleceğini ve ebediyen yaşayacağını’ söylediği Cumhuriyet, sonsuza dek var olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, bize bu güzel Cumhuriyeti armağan eden Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, dava arkadaşlarını ve Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.