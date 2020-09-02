Cumhuriyet'in 'Kendini yakan seyyar satıcı' haberine erişim engeli!

02 Eylül 2020 Çarşamba, 14:16

Erzincan'da zabıta ekiplerince mısır sattığı seyyar tezgâha el konulan Yavuz Polat isimli yurttaş, üzerine benzin döküp kendini yakmıştı. Seyyar satıcı Yavuz Polat'ın hastaneye götürülürken ambulansın yakıtının bittiği için geciktirildiği öğrenilmişti. Cumhuriyet.com.tr'nin yakıntın bitmesine ilişkin haberine Erzincan Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi. Söz konusu karar BTK tarafından Cumhuriyet'e bildirildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 Ağustos'ta vücudundaki 4 derece yanık sebebiyle getirilen seyyar satıcının, doktorların kararıyla yanık ünitesi bulunan Trabzon'daki hastaneye sevk edilmesi kararlaştırılmıştı.

Polat'ın Trabzon'a götürülürken bulunduğu ambulansın yakıtının Erzincan-Gümüşhane Karayolu Ahmediye Geçidi'nde bittiği öğrenildi. Tezgâhına el konulduğu için kendini yakan yurttaşın hastaneye götürülmesi için 40 dakika boyunca diğer ambulasın gelmesi beklendi.

Yakıtın bitmesi ve 40 dakika boyunca yolda bekletilmesi skandalı Polat'ın ismine değinilmeden TRT tarafından haberleştirilmişti.

Konuyla ilgili haberde, "Bir ambulansa alınan hasta Y.P. Trabzon'a götürülürken bulunduğu ambulansın yakıtı, Erzincan-Gümüşhane Karayolu Ahmediye Geçidi'nde bitti. Bu ambulansta bir süre bekletildiği belirtilen hasta kent merkezinden çağrılan başka bir ambulansla Trabzon'daki bir hastaneye nakledildi" ifadeleri yer almıştı.

HABERE ERİŞİM ENGELİ!

Cumhuriyet, ambulans skandalını "Kendini yakan seyyar satıcı Yavuz Polat hastaneye götürülürken ambulansın yakıtı bitmiş" başlığıyla haberleştirmişti.

Bilgi ve Teknoloji Kurumu (BTK) Erzincan Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 1 Eylül'de habere erişim engeli karar verildiğini bildirdi.

BTK'den yapılan bildirimde, "Kurumumuza aşağıda yer verilen alan adı/ URL adresleri ile ilgili mahkeme kararı gönderilmiştir. Mahkeme kararına konu içeriğin çıkarılması ya da erişiminin engellenmesi gerekmektedir. Gereğinin derhal yapılmasını rica ederim" denildi.