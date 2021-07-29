Cumhuriyet’ten Açıklama
Cumhuriyet'ten açıklama
1. TGS’nin başlattığı Toplu Sözleşme görüşmesi, bugün saat:11.00’de Cumhuriyet gazetesinde başlamıştır.
2. Bu yasal süreç devam edecektir. Cumhuriyet yönetimi sendikal faaliyetlere karşı değildir. Sendika, uzun yıllardır Cumhuriyet gazetesinde örgütlüdür.
3. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre, gazetelerin genel yayın yönetmenleri işverenin temsilcisi olarak kabul edilmektedir. Bu yasal hüküm nedeniyle, Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın TGS üyeliğinden ayrılması, bu süreçte yasa gereğidir.
4. Bu yasal durum karşısında Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın sendikadan istifa etmek yerine gazetedeki görevinden istifa etmesi tamamen şahsi kararıdır.
5. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’nın istifasının yürürlüğe konması konusu 2 Ağustos 2021 Pazartesi gününe kadar bekletilecektir.
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