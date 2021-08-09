Cumhuriyet'ten iki güzel haber
Cumhuriyet.com.tr'nin haber koordinatörü Birkan Erol ve eşi Hilal Unal Erol'un çocukları Liya Nil Erol geçtiğimiz çarşamba (04.08.2021) dünyaya geldi. Cumhuriyet.com.tr'nin haber editörlerinden Seda Önceler ise Kubilay Altuğ ile dün akşam Kocaeli'nde evlendi.
Birkan Erol ve Hilal Unal Erol'un çocukları Liya Nil Erol geçtiğimiz çarşamba günü saat 11.17'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı.
Cumhuriyet ailesi olarak, arkadaşımız Birkan Erol ve eşi Hilal Unal Erol'u tebrik ediyor, kızları Liya Nil ile huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz.
Seda Önceler (Altuğ) ve Kubilay Altuğ dün Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde evlendi. Nikah şahitliğini Cumhuriyet.com.tr'nin Yayın Koordinatörü Mustafa Büyüksipahi'nin yaptığı düğüne Cumhuriyet Gazetesi çalışanları da katıldı.
Cumhuriyet ailesi olarak arkadaşımız Seda Önceler (Altuğ) ve eşi Kubilay Altuğ'u tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz.
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