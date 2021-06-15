Cunda Adası'nda 'askeri tesis' tepkisi: Doğal güzellikler bozulmasın!

15 Haziran 2021 Salı, 11:19

Tepkilerini dile getirmek üzere Ayvalık Belediyesi Başkanı Mesut Ergin ve Ayvalık Kent Konseyi'nin çağrısına duyarsız kalmayan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde bir araya geldi. Toplantıya planın iptali için hukuki girişimin başlatıldığını duyuran Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Belediyesi Meclis üyeleri, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.

STK temsilcileri yapılmak istenilen uygulamaya karşı yapılacak eylem planını görüştü. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Asker ve orduyla bir sıkıntımız yok. Ayvalık’ın bir balıkçı barınağı var. Onu da kaybetmek üzereyiz. Bu konu Cunda’nın trafiğini etkileyecek. Cunda’nın silüetini de bozacak. Doğal güzellikler bozulmasın” dedi.??

Sahil Güvenlik Komutanlığının İdari Binası olarak kullanılmak üzere komutanlığa tahsis edilen 3. Derece sit alanında yer alan arazi ile ilgili Ayvalık Kent Konseyi çağrısı ile Ayvalık’taki sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ile birlikte toplantı yapıldı. Toplantıda Sahil Güvenlik Komutanlığı’na tahsis edilen arazinin 3. Derece sit alanı olduğu, Ayvalıklı balıkçıların kullandığı barınak içinde yer aldığı, tahsis edilen alanın kentin içinde kaldığı konuşuldu. Ayrıca, yapının kent dokusuna zarar vereceği ve stratejik açıdan açık denizde yer alacak olan, daha uygun bir yer bakılması gerektiği, bu sebeple uygun görülmediği konusunda görüş birliğine varıldı.

İnşaat Mühendisleri odasının alternatif yer ile ilgili bir rapor hazırlayarak destek vereceğini belirttiği toplantıda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile görüşme yapılarak birlikte mücadele edilmesi değerlendirildi. Binanın yapılması durumunda, Ayvalık turizmi başta olmak üzere tüm alanlarda kentin olumsuz yönde etkileneceği, bu sebeple Ayvalık halkı ile birlikte imza kampanyası eylem ve basın açıklaması ile birlikte kamuoyu oluşturulması kararı alındı.



