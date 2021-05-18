Rasim Öztekin’in adı Cunda Adası'nda yaşayacak
8 Mart'ta yaşamını yitiren, usta sanatçı Rasim Öztekin’in adı, Ayvalık, Alibey (Cunda) Adası’nda Rasim Öztekin Sokağı ile yaşayacak.
Ayvalık Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı olağan toplantıında gündeme gelen önerge meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. 1992 yılında Alibey (Cunda) Adası’nda ilk evini satın alıp adaya yerleşen efsane oyuncunun adı Rasim Öztekin Sokağı olarak ölümsüzleştirildi.
Usta oyuncunun kızı Pelin Öztekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyüdüğüm o sokak artık senin adınla anılacak babiş. Cunda/Alibey Adası Rasim Öztekin Sokağı. Konuyu gündeme taşıyan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve oy birliği ile kabul eden tüm Ayvalık Belediye Meclis üyelerine, bu fikri gündeme getiren herkese sonsuz teşekkürler” diyerek duygularını dile getirdi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise, Öztekin'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek sanat camiasının büyük bir ustayı kaybettiğini ve yerinin doldurulamayacağını söyledi. Usta oyuncunun adının, çok sevdiği, yaz sezonu dışında da fırsat buldukça zamanını geçirdiği evinin bulunduğu sokakta sonsuza kadar yaşayacağını belirten Ergin, “Geçmiş yıllarda da düzenlenen tiyatro festivallerine katılan kentimizin kültür ve sanat yaşamına hiçbir karşılık beklemeden katkı koyan sanatçımızı unutmak mümkün değildi. Yaşamını yitirmesinin ardından ilk meclis toplantısında adının yaşamını sürdürdüğü sokağa verilmesi konusunda meclis üyelerimizle birlikte hemfikir olduk. Pandemiz günlerde, yasakların tamamen kalktığı günlerde onun adını sadece sokakta değil, adına düzenlenecek tiyatro ve kültür etkinliklerinde de gündeme taşıyacağız, huzur içinde uyusun, Ayvalık halkı onu hiçbir zaman unutmayacak” dedi.
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