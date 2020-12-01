Cüneyt Biçer: İstediğimiz skor için elimizden gelen her şeyi yapacağız
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden İnegölspor'un teknik direktörü Cüneyt Biçer, 3 Aralık Perşembe günü saat 13.00'da deplasmanda oynayacakları Amed Sportif Faaliyetler maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Antrenman sonrası açıklama yapan Biçer, "Bu süreçte ne sonuç vereceğini bilmediğimiz testler ortaya çıkıyor ama çok şükür dün yapılan testler sonucunda bir eksiğimiz yok. Bu bizim için önemli. Perşembe günü hayırlısıyla maçı oynayıp, istediğimiz skorla geri dönmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tabii bir 10 günlük, 15 günlük aramız var. Maç oynamamanın vermiş olduğu bir zorluk olabilir. Maçın içerisinde bunları göreceğiz ama açıkçası ritim tutma konusunda arka arkaya maç oynamak isterdik. Ancak şartlar bunu getiriyor. Tabii böyleyken de döndüğümüzde 33 günde 7 tane maç oynayacağız. 33 günde 7 maç oynamak durumunda kalacağımız için de aşağı yukarı 4 günde 1 maça denk geliyor. Bu sürecin boş geçmesi belki de o anlamda bir parça avantaj oldu gibi görünüyor inşallah ama ilk maç önemli" ifadelerini kullandı.
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