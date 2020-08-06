Cüneyt Çakır, Barcelona - Napoli maçında
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında oynanacak olan Barcelona-Napoli mücadelesini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında oynanacak olan Barcelona-Napoli mücadelesini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
UEFA’dan Cüneyt Çakır’a bir görev daha geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanşında yarın Nou Camp’ta oynanacak olan Barcelona - Napoli karşılaşmasında hakem Cüneyt Çakır’ın görev alacağı belirtildi. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Halil Umut Meler görev alacak.
Zorlu müsabakada VAR hakemi ise Mete Kalkavan olacak. AVAR olarak da Ali Palabıyık ekran başında yer alacak.
Video Haberler
- Haliç'ten ceset çıktı
- Trafikte böyle görüntülendi, 1228 lira ceza kesildi!
- Başkent'te Hannibal koca dehşeti
- Akşener ile Kıbrıs gazisi arasında dikkat çeken diyalog!
- Nesli tükendiği biliniyordu, Anadolu Parsı görüntülendi
- Genç kızlar tekme tokat birbirine girdi!
- Polise böyle yakalandılar: Kaptan bu ne?
- Korkunç an... Beyrut’taki patlamaya gelinlikle yakalandı
- Canlı yayında 'Muharrem İnce' anketini açıkladı
- Beyrut'ta bir papaz patlamaya ayin sırasında yakalandı