Cüneyt Çakır'a büyük davet!
12-23 Ağustos tarihlerinde Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalden itibaren ev sahipliği yapacak Lizbon'da görev alacak hakemlerden biri de Cüneyt Çakır oldu.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 12-23 Ağustos'ta düzenlenecek Şampiyonalr Ligi 8'li Finali'nde görev alacak.
Cüneyt Çakır uluslararası arenada önemli bir organizasyonda daha görev almaya hazırlanıyor. Çakır'ın Lizbon'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi 8'li Finali'nde düdük çalacağı belirtildi.
12-23 Ağustos tarihlerinde Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalden itibaren ev sahipliği yapacak Lizbon'da görev alacak hakemlerden biri de Cüneyt Çakır oldu.
2006 yılından beri FIFA kokartı taşıyan 43 yaşındaki hakem, 2015-2016 sezonunda Berlin'de Barcelona ve Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti.
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