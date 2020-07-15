Cüneyt Çakır'a büyük davet!

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 20:19

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 12-23 Ağustos'ta düzenlenecek Şampiyonalr Ligi 8'li Finali'nde görev alacak.

Cüneyt Çakır uluslararası arenada önemli bir organizasyonda daha görev almaya hazırlanıyor. Çakır'ın Lizbon'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi 8'li Finali'nde düdük çalacağı belirtildi.

12-23 Ağustos tarihlerinde Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalden itibaren ev sahipliği yapacak Lizbon'da görev alacak hakemlerden biri de Cüneyt Çakır oldu.

2006 yılından beri FIFA kokartı taşıyan 43 yaşındaki hakem, 2015-2016 sezonunda Berlin'de Barcelona ve Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti.