Cüneyt Çakır’a EURO 2020’de görev

13 Haziran 2021 Pazar, 11:46

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak ve 19:00’da başlayacak olan mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer olacak.