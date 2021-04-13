Slavia Prag-Arsenal maçını Cüneyt Çakır yönetecek

13 Nisan 2021 Salı, 11:33

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde Arsenal - Slavia Prag arasında oynanacak rövanş karşılaşmasında Cüneyt Çakır görev yapacak. 15 Nisan günü Eden Arena Stadyumu'nda oynanacak maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Arda Kardeşler olurken Abdülkadir Bitigen VAR'da, Mete Kalkavan AVAR'da yer alacak.

İKİNCİ AVRUPA LİGİ MAÇI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dört maçta görev alan Cüneyt Çakır, Avrupa Ligi'nde bir maç yönetti. 18 Şubat 2021'de Avrupa Ligi'nde oynanan Son 32 maçında Arsenal'in Benfica ile oynadığı maçı yöneten tecrübeli hakem bu sezon ikinci kez Londra ekibinin bir maçında görev alacak.