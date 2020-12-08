Cüneyt Çakır'ın son hali şaşırttı!
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın yönetti karşılaşmada Lazio sahasında Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın yönetti karşılaşmada Lazio sahasında Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Lazio gruptan çıkan ekip olurken, Club Brugge ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son maçında Lazio ile Club Brugge, Olimpico Stadyumu karşı karşıya geldi. Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek oldu. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yaptı.
Lazio devreye 2-1’lik skorla önde girdi. İkinci yarıda konuk ekip bir gol bulundu ve mücadele 2-2’lik skorla tamamlandı. Lazio’nın gollerini 12. dakikada Joaquin Correa ve 27. dakikada da penaltıdan Ciro Immobile kaydetti. Belçika temsilcisinin
gollerini ise 15. dakikada Ruud Vormer ve 76. dakikada Hans Vanaken attı.
Cüneyt Çakır, 39. dakikada Club Brugge’den Esuard Sobol’u çift sarı karttan kırmızı kart ile oyundan ihraç etti. Cüneyt Çakır'ın oldukça yorgun olduğu görülürken sosyal medya, "Cüneyt Hoca bir anda yaşlanmış" yorumu yaptı.
Bu sonuçların arından Lazio puanını 10 yaptı ve gruptan çıkan takım oldu. Puanını 8’e yükselten Club Brugge ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.
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