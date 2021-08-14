Cüneyt Özdemir'den IBAN tepkisi: “Bir kamu görevlisi Audi A8’e bindiği sürece.."

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yardım kampanyası büyük tepki toplamaya devam ediyor. Cüneyt Özdemir de YouTube üzerinden yaptığı yayında 'IBAN'a yardımda bulunmayacağını' belirterek sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:44
Cüneyt Özdemir'den IBAN tepkisi: “Bir kamu görevlisi Audi A8’e bindiği sürece..
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Türkiye geçtiğimiz haftalarda yangın felaketiyle boğuşurken şu anda da sel faciasıyla mücadele ediyor. Afet bölgelerinde belediyelerin yardımlarının engellendiği iddia edilirken AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Resmi Gazete’de yayımlanan yardım kampanyası büyük tepki topladı.

Somali’ye 30 milyon dolar hibe desteği yapılırken afet bölgeleri için yurttaştan IBAN istemesine ve kamu görevlilerin ultra lüks araçlara binmesine gazeteci Cüneyt Özdemir de sert tepki gösterdi.

YouTube’dan yaptığı yayında sel felaketine ilişkin bir yorumda bulundu. Özdemir, sosyal medyada ortaya atılmış bir iddia için “Bir kamu görevlisi, vali 3 milyon 750 bin TL’lik Audi 8 marka araca biniyorsa ben ibana falan para atmam” dedi.



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