Erdoğan'dan sonra Perinçek de IBAN paylaşarak para istedi
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlattığı bağış kampanyası halen tartışılırken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de IBAN paylaşarak para istedi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinde, "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası başlatarak IBAN numarası paylaşmıştı.
Erdoğan'ın başlattığı kampanyanın yankıları sürerken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Aydınlık gazetesideki köşesinde kampanya başlattığını duyurdu ve yazısının sonunda IBAN paylaştı.
NEDEN PARA İSTEDİĞİNİ YAZDI
Vatan Partisi'nin iktidar yoluna girdiğini öne süren Perinçek, yazısında şu ifadeleri kullandı:
Bağışlarınız üreticilerin iktidar hedefli örgütlenmesi içindir. Bağışlarınız milleti örgütlemek ve Üreticilerin Milli Hükümeti’ni kurmak içindir. Bağışlarınız Asya ikliminde bağımsız, başı dik, üreten Türkiye içindir. Bağışlar Vatan Partisi’ne Vatan Partisi İktidara!
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