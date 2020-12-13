Cyberpunk 2077’de skandal 'Atatürk' hatası
Oyun dünyasının en çok beklediği olun olan ve 10 Aralık’taki çıkışının ardından milyonlarca kişinin oynadığı Cyberpunk 2077 adlı oyunda skandal bir hata ortaya çıktı. Oyunun Türkçe altyazısındaki Atatürk hatası büyük tepki çekerken, altyazıları çeviren firma ise hatadan dolayı özür diledi.
Oda TV'de yer alan habere göre, Cyberpunk 2077'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ünlü sözü "İstikbal Göklerdedir"in bir çeviri hatası sonucunda oyunda skandal bir şekilde yer aldığı görüldü. Yaşanan bu hatanın ardından çeviri firmasından bir özür açıklaması geldi.Cyberpunk 2077, çıktığı ilk andan itibaren tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılaştı.
Çok uzun süredir beklenen ve rekorlar kıran bir oyun olmasına rağmen pek çok hata sebebiyle eleştiriliyor. Bu eleştiriler genel olarak oyunun içerisinde yer alan mekanik sorunlar olurken, bazen çevirilerde de büyük hatalar yaşanabiliyor.
Cyberpunk 2077'nin Türkçe çevirisini yapan 23 Studios, oyunun içinde yer alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ünlü sözü "İstikbal Göklerdedir"de çok büyük bir “hata” yaptı. Türk Twitch yayıncısı Tuğkan Gönültaş'ın ortaya çıkardığı çeviri hatasına göre, Elektropunk grubunun bir ismi olan "İstikbal Gö*lerdedir" ifadesinin yer aldığı görüldü. Ayrıca bu grubun görselinin de Atatürk'ün bir fotoğrafıyla fazlasıyla benzerlik taşıdığı görülüyor.
ÇEVİRİ FİRMASI 23 STUDİOS'TAN ÖZÜR
WebTekno’da yer alan habere göre oyunun İngilizce versiyonunda "Perilious Futur" isminin yer aldığı görülüyor. Yani bu hatanın CD Projekt RED'den değil, doğrudan çeviri firmasından yapıldığı anlaşılıyor. 23 Studios, Instagram hesabından ise şu açıklamaları yaptı:
"Sevgili oyunseverler, Cyberpunk 2077'de yer alan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret olarak algılanan çevirinin düzeltilmesi için diğer çeşitli hata düzeltmelerinin de olduğu bir yama zaten hazırlanmıştı. Bu yama yayına girdiğinde metin oyundan kaldırılacaktır. Gözümüzden kaçan bu hata için herkesten özür diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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