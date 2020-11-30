ÇYDD'den Bülent Ersoy'a yanıt: 'Değerlerimiz adına bu bağışın kabul edilmesi söz konusu değildir'
Bülent Ersoy, geçtiğimiz çarşamba günü Nişantaşı’ndaki bir mağazadan her biri 40 bin lira değerinde iki adet kar tilkisi kürkü satın almıştı. “Kürklerimin hepsini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na vereceğim” açıklamasını yapan Ersoy'a Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden yanıt geldi. Açıklamada "Bu bağışın kabul edilmesi söz konusu değildir" denildi.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Bülent Ersoy'un kürklerini bağışlamak istemesine yanıt verdi. ÇYDD bağışların kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
Geçtiğimiz hafta, kendisine iki adet kürk yaptırmasıyla tepki çeken sanatçı Bülent Ersoy, gazetecilerin "Hayvanseverler size yine sosyal medyada sitem edecekler" sözleri üzerine "Ben alıştım artık" yanıtını vermişti.
Ardından kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını belirten Ersoy, "Kürklerimin hepsini Türkan Saylan Hanım'ın derneğine vereceğim. Bir gece düzenleteceğim, ben de gideceğim oraya. Açık artırmayla satsınlar. Epeyce yüklü bir miktar toplanır" ifadelerini kullanmıştı.
Ersoy'un sözlerinin ardından, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Twitter üzerinden açıklama yaparak, söz konusu bağışın kabul edilemeyeceği belirtti.
KAMUOYUNUN DİKKATİNE!— ÇYDD-Çağdaş Yaşam (@CagdasYasamDD) November 29, 2020
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş eğitim yoluyla çağdaş toplumlar seviyesine ulaşmayı hedefleyen öncü ve örnek bir sivil toplum örgütüdür. + pic.twitter.com/3wHZcUTEgN
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş eğitim yoluyla çağdaş toplumlar seviyesine ulaşmayı hedefleyen öncü ve örnek bir sivil toplum örgütüdür. ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir, efsane Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan SAYLAN'ın “Hayvanlar ve Çocuklar” adlı kitabı ile can dostları olan köpeği ve kedilerine duyduğu sevgi derneğimizin hayvan haklarına verdiği önemin önemli sembollerindendir. Bu nedenlerle, basına yansıdığı üzere, derneğimize hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek ekonomik değere dönüştürülmesiyle elde edilen ayni ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı tüzük çalışma ilkelerimiz ve kurumsal değerlerimiz adına kabul etmemiz söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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