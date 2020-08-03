Cyrano’dan toplum düzenine salvolar!
Ay Devletleri ve İmparatorlukları'nın devamı niteliğindeki Güneş Devletleri ve İmparatorlukları'nda, kahramanımız bu kez Güneş'e yelken açar. Felsefi bilimkurgu denilebilecek bir anlatıyla bu eserinde de yaşadığı dönemin toplum düzenini eleştirmekten geri kalmayacaktır Savinien Cyrano de Bergerac.
‘GÜNEŞ DEVLETLERİ VE İMPARATORLUKLARI’
Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655)
öncelikle Gassendi, Giordano Bruno ve Machiavelli'nin düşünceleriyle beslenmiş,
bohem bir hayat peşinde olmuş, özgürlükçü bir kişiliktir.
Felsefeye meraklı Cyrano de Bergerac,
kıvrak anlatım yeteneği ve engin hayal gücü sayesinde eserlerinde eleştirel
düşüncelerini dile getirmeyi başarmış ve yaratıcı kişiliğiyle kendisinden hemen
sonra İngiltere'de Swift, Fransa'da da Voltaire'in bayrağını devralacağı
felsefi hikâye geleneğinin temellerini atmıştır.
Cyrano'nun dehasını en iyi ifade eden
eserler, kuşkusuz Öteki Dünya / Ay Devletleri ve İmparatorlukları ile Güneş
Devletleri ve İmparatorlukları olmuştur.
Ay Devletleri ve İmparatorlukları'nın
devamı niteliğindeki Güneş Devletleri ve İmparatorlukları'nda, kahramanımız bu
kez Güneş'e yelken açar. Felsefi bilimkurgu denilebilecek bir anlatıyla bu
eserinde de yaşadığı dönemin toplum düzenini eleştirmekten geri kalmayacaktır
Cyrano.
Güneş Devletleri ve İmparatorlukları / Savinien Cyrano de Bergerac / Çeviren Mustafa Emin Demirkan / Yapı Kredi Yayınları / 122 s.
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