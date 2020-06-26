Dağıstanlı’ya 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi

26 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı, “Manşetlerin Dili” adlı programda “Şeriat Çalıştayı” başlıklı manşet haberimiz nedeniyle gazetemiz yazarı Işık Kansu’yu hedef göstermişti. Haberi okumadığını belirten Dağıstanlı, başlıktan yola çıkarak “Hadi gidelim. Hep birlikte toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım” demişti.

Akit TV’de gazete haberlerinin yorumlandığı programa Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu da katılmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Cumhuriyet Vakfı, Yenigün Haber Ajansı ve gazetemiz yazarı Işık Kansu suçtan zarar gören olarak yer aldı.

ETKİLİ BİR ŞİDDET ÇAĞRISI

İddianamede ifadesine yer verilen Dağıstanlı, sözlerinin yanlış lanse edildiğini, şiddeti tavsiye eden, çağrıştıran ifadeler içermediğini belirtti. Ancak iddianamede, Dağıstanlı’nın sözlerinde özle biçim arasındaki dengenin korunmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Sözlerin suç işlemeye tahrik etme suçunun unsuru olan etkili bir şiddet çağrısı olarak anlaşılabileceği, şüphelinin suç işleme kastı olmadığına dair savunmaları doğrultusunda suç işleme kastının gerçekleşip gerçekleşmediği hususunun mahkemenizce takdir edilmesi gerektiği, şüpheli hakkında atılı suçtan kamu davası açmaya yeter delil ve şüphe oluştuğu anlaşılmaktır.”

Dağıstanlı hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Suç, basın ve yayın yoluyla işlendiği için verilen ceza yarı oranında artırılabilecek. Bursa Baro Başkanlığı da dosyada şikayetçi olarak yer aldı. İlk duruşma Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 14 Ocak 2021’de görülecek.

İTİRAZ EDİLECEK

Programa katılan Ali İhsan Karahasanoğlu hakkında ise “suç işlemeye alenen tahrik etme”, “tehdit, halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme” suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Gazetemiz avukatları, Karahasanoğlu hakkında verilen takipsizlik kararına itiraz edecek.