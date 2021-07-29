Daha fazla kısıtlmayla karşılacaklar... Avusturalya Başbakanı'ndan aşı olmayanlara kötü haber
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesindeki koronavirüsün durumunu değerlendirdi.
Başbakan Morrison, Melbourne'deki 3AW radyosuna, Covid-19 aşılarının halka ulaştırılması, Delta varyantıyla mücadele ve devam eden kapanmanın ne zaman sona ereceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptıranlara ikinci dozlarını almak için hızlı davranmaları tavsiyesinde bulunan Morrison, "Yıl sonuna kadar aşı olmak isteyenler bu fırsata sahip olacak" ifadesini kullandı.
DAHA FAZLA KISITLAMA UYGULANACAK
Morrison, Covid-19 aşısının zorunlu tutulmadığını ancak aşı olmamayı seçen Avustralyalıların, aşı yaptıranlara göre daha fazla kısıtlamayla karşılaşacağını aktardı.
Başbakan, "Kendileri ve başkaları için tehlikeli oldukları için aşı olmayan kişilere daha fazla kısıtlama getirmemiz gerekecek. Eğer aşılanmadıysanız, kendinize ve çevrenize aşılı insanlardan daha büyük sağlık riski oluşturuyorsunuz" dedi.
Yaklaşık 25 milyon 795 bin nüfuslu ülkede, ilk doz aşılarını yaptıranların oranı yüzde 31,34, ikinci dozu da yaptıranlarının oranı ise yüzde 13,8.
'GARANTİ VEREMEM'
Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki tam kapanma ve Avustralya içindeki kapalı olan eyalet sınırlarının yılbaşından önce açılıp açılmayacağı ilişkin Morrison, herhangi bir garanti veremeyeceğini vurgulayarak "Bu garantileri kimse veremez. Virüs tahmin edilemez ve bunu yapmak sorumsuzluk olur" dedi.
DELTA VARYANTI YAYILIYOR
Avustralya'da Delta varyantının en fazla etkili olduğu eyalet olan NSW'nin başkenti Sydney'de, 239 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu. Biri kadın iki kişinin daha virüse bağlı olarak hayatını kaybettiği açıklandı.
Avustralya Federal Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Covid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalanan 33 bin 720 kişiden 923'ü hayatını kaybetti.
Ülkede 2 bin 851 aktif vakadan 58'i yoğun bakımda olmak üzere 217 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.
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