Dakika dakika 15 Temmuz: Darbe girişiminde ne oldu ve neler yaşandı?

15 Temmuz 2021 Perşembe, 02:00

416.16: Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli bir subay MİT’e giderek, FETÖ üyesi askerler tarafından MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın alınması için kuruma saldırı olacağını ihbar etti. Fidan, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i telefonla aradı, konu hakkında bilgi verdi.

417.32: Fidan tarafından Karargâh’a gönderilen Müsteşar Yardımcısı Güler’i bilgilendirdi. Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a detaylı bilgi verdi ve Fidan’ı karargâha davet etti.

418.10: Fidan, Karargâh’a giderek komuta kademesiyle görüştü. Gelen ihbarın daha büyük bir planın parçası olabileceğini söyledi.

418.30: Hulusi Akar, TSK Harekât Merkezi’ni aradı, havada bulunan araçların indirilmesi emrini verdi.

419.26: Fidan, Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı, kendisine ulaşamayınca koruma müdürüyle görüştü. Cumhurbaşkanı’nın güvenliğiyle ilgili bir problemin olup olmadığını ve ilave güvenlik tedbirlerine ihtiyaç duyup duymadıklarını sordu.

420.22: MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Karargâh’tan ayrıldı.

420.23: Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda toplanan 33 Özel Kuvvetler görevlisi Karargâh’a doğru harekete geçti.

420.46: Darbenin gece saat 03.00’te başlayacak olması nedeniyle Karargâh’tan erken ayrılan Genelkurmay Strateji Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, özel aracıyla geri döndü.

421.00: Dişli, Hulusi Akar’ın makam odasına girerek, kendisine “Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz sonra göreceksiniz” diyerek darbeyi tebliğ etti. Hulusi Akar’ın söylenenlere tepki gösterdiği ve bu girişimi hiçbir şekilde desteklemediğini belirtti. Geri adım atmayan Dişli, odanın dışına çıkarak hazır durumda bekleyen ekibe, komutana müdahale etmeleri emrini verdi.

422.05: Darbeci askerlerin kontrolündeki uçaklar Ankara’da alçak uçuş yaptı.

422.10: Köprüyü kontrol altına almak için Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı’ndan hareket eden FETÖ’cülerin komutasındaki askeri birlik Boğaz Köprüsü’nü tek yönlü trafiğe kapattı.

422.35: Atatürk Havalimanı’na tanklarla gelen askerler kontrol kulesine girdi.

423.10: Başbakan Binali Yıldırım, yaşananları ‘kalkışma’ olarak niteleyerek, “Türk ordusu içerisindeki bir grubun darbe girişiminde bulunduğunu” duyurdu.

423.37: Yaşar Güler, darbeci Cemil Turhan ve iki Özel Kuvvetler personeli tarafından elleri ve kolları bağlı vaziyette, Halil Gül’ün pilotluğunu yaptığı helikoptere bindirilerek Akıncı Üssü’ne götürüldü.

423.50: Ankara’nın dört bir yanından güçlü patlama sesleri geldi. Darbe girişimine tepki gösteren yurttaşlar sokaklara dökülmeye başladı.

400.04: Cumhurbaşkanı ilk açıklamasını yapmaya başladı.

400.15: Darbeci askerler TRT binasını basarak, haber spikeri Tijen Karaş’a Yurtta Sulh Konseyi adına korsan bildiri okuttu.

400.24: Erdoğan, CNN Türk’e Facetime ile bağlanarak Hande Fırat aracılığıyla yurttaşlara çağrıda bulundu.

401.40: Boğaziçi Köprüsü’nü geçmeye çalışan protestocuların üzerine ateş açıldı, camilerden sela okunarak halka darbe girişimine karşı sokaklara çıkma çağrısı yapıldı.

402.50: F-16’lar ve askeri helikopterler TBMM binasını vurmaya başladı. Meclis’in giriş kapılarının yakınlarına dört bomba atıldı. Milletvekilleri ve basın mensupları sığınağa geçti.

403.30: Darbeci askerler Doğan Medya Center’ı basarak CNN Türk’ün yayınını kesti.

404.00: Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş uçaklarından gizlenmek için yolcu uçağıyla İstanbul’a geldi.

404.07: Erdoğan’ın Atatürk Havalimanı’nda kendisini karşılayan kalabalığa “Bu bir ayaklanma, ihanet, vatana ihanet hareketidir. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler” dedi.