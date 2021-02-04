Damacanaların ömrü ne kadar? Kare kodla takip edilecek
Pandemi sürecinde damacana su satışının yüzde 70 civarında artmasıyla birlikte sirkülasyon da arttı. Üzerlerinde üretim tarihleri yazan damacanalar, kare kodla da takip edilmeye başlandı. Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) Başkan Yardımcısı Halil Mert, “Damacanaların ömrü 5 yıl ve 70 dolumdur. Sonrasında bir daha kullanılamaz" dedi.
Koronavirüs süreciyle birlikte başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla insanlar evlerinde kalınca su tüketiminde de artış yaşandı. Antalya'da damacana su satışları mart ayından bu yana yüzde 70 artarken, damacana su satışı yapan bayi sayısında da artış yaşandı. Sirkülasyonun da artmasıyla damacanaların kullanım süresi olan 70 dolumu takip edebilmek için firmalar farklı yöntemler denemeye başladı. Üretim tarihinin yazıldığı damacanalar, bazı firmalar tarafından kare kod ile elektronik ortamda takip edilmeye başlandı.
DAMACANAYA KARE KOD
Damacanaların fabrikalarda uygun hijyen koşullarında temizlendiğini belirten Mert, “Bayilerimiz müşterilerden aldıkları damacanaları fabrikalara teslim ediyor. Damacanalar dezenfekte edildikten sonra tekrar dolduruluyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey ise damacanaların ömrü 70 dolumdur ve 5 yıl ömrü vardır. Müşterilerimiz suyu rahatça tüketebilir. Bazı firmalar artık damacanaların altlarına kare kod yerleştiriyor. Bu şekilde damacanalar artık elektronik ortamda da takip edilebiliyor" diye konuştu.
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