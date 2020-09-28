Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'a kötü haber
Oyuncu Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’ın sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik Ve Turizm AŞ’nin iflasına karar verildi. 17 Eylül saat 16.40’da verilen karar sonrası şirketin dosyası iflas müdürlüğüne gönderildi.
Sektörde 70 yıldır faaliyet gösteren Alkoçlar 1.5 yıl önce konkordato talep etmişti. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, bünyesinde Alaçatı, Bodrum ve Kemer’deki üç otel bulunan Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ için tedbir kararı verilmişti.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, geçen aylarda görülen Alkoçlar Otelcilik’in konkordato davası olumsuz sonuçlanmıştı. Gerekçe, usule aykırı yapılan birtakım ödemeler olarak gösterilmişti. Mahkeme daha önce verdiği tedbir kararını da kaldırınca, şirket hacizlere karşı korumasız duruma gelmişti.
OLUMSUZ YANIT VERDİ
Konkordato süreci devam ederken, Bodrum ve Alaçatı’daki otel kapatıldı. Toplam 60 milyon lira borcu bulunan Alkoçlar’dan alacaklı firmaların çoğu, şirketin konkordato talebinin tasdik edilmesine onay verdi. Ancak mahkemenin atadığı komiser heyeti olumsuz yanıt verdi.
Alacaklı firmalardan birinin avukatı şirketin el altından birtakım ödemeler yapmasının komiser heyetinin olumsuz rapor vermesinde etkili olduğunu belirtti.
Komiserlerden biri raporda, şirketin teknik olarak iflas ettiği görüşünü bildirdi. Mahkeme verdiği red kararıyla birlikte, daha önce verdiği tedbir kararını kaldırdı; komiser heyetinin görevlerinin sona erdiğini açıkladı.
Tedbir kararının kaldırılması ile birlikte hacizlere karşı korumasız hale gelen şirket resmen iflas etmiş oldu.
Konyaaltı sahil ihalesi Ender Alkoçlar'a verilmesi büyük ses getirmiş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı ihalesini iptal etmişti. Alkoçlar bunun üzerine Danıştay’a başvurmuş, Danıştay yerel mahkemenin kararını bozmuştu. Konyaaltı sahilinin işletmesi tekrar Alkoçlar Turizm firmasına geçmişti.
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