'Damat' diyen Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi hakkında soruşturma

29 Haziran 2020 Pazartesi, 11:03

Konuşmasında isim veya unvan vermeden “damat” sözünü kullanan Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi, avukat Ali Rıza Dizdar’a hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

Dizdar savcılıkta soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde, şikayetçi konumundaki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın adının veya unvanının konuşmasında geçmediğini, “sadece damat dediğini” söyledi.

Avukat Ali Rıza Dizdar’ın 26 Haziran’daki ifadesi şöyle:

“Benim mevcut konuşmamda herhangi bir hakaret yoktur. Basında ‘damat müdahale etti’ cümleleri geçiyordu, ben de konuşmamda sadece damat dedim. Ben konuşmamda müştekinin ismini vermedim. Konuşmam Göztepe maçının eleştirisi niteliğindeydi. Herhangi bir kişiyi hedef almadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, avukatı Efkan Bolaç da soruşturmayı “Damat demek de suç olmuş” diye değerlendirdi.

NE DEMİŞTİ?

Ajansspor'un haberine göre, Ali Rıza Dizdar, 15 Şubat 2020’daki Beşiktaş Divan Kurulu’nda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedilen Göztepe-Beşiktaş maçı ile ilgili şunları söylemişti:

“Göztepe maçını ben hukukçu sıfatının dışında spor hukuku uzmanı olarak izledim. Bütün UEFA, FIFA ve kuralları teker teker inceleriz. Hakem düdüğü, top havadayken çaldı. Neden çaldı? Çünkü bir kural var. Eğer bir tehlikeli harekette bir sporcu yaralanmış ise hakem oyunu hemen durdurur. Gole giden adamı bile durdurur. Çünkü sporcu sağlığı her şeyin üzerindedir. Hakem havadayken çaldı. Top, Atiba ile Göztepelilerin arasında geldiğinde çalmadı. Top oraya da gitmeyebilirdi. Burada olan olay şu; maç olduğu yerden tekrarlanma kararı alınmıştı. Açık açık söylüyorum, bildiğim için söylüyorum. İsim de açıklayabilirim. Maç olduğu yerden devam edecekti ama siyasi erk, yani damat bunu engelledi. Ve damat, Sörloth’un cezasını da utanmadan 1 maça düşürttürdü. Yani bunun anlamı, Sörloth Beşiktaş maçına çıksın diye yapılıyor. Bunlar artık görülüyor.”

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş’ın kural hatası nedeniyle 2-1 kaybedilen Göztepe maçının tekrar edilmesi talebini reddetmişti.

2020’nin ilk üç ayında Bakan Albayrak’ın adının geçtiği soruşturma, dava ve erişim engelleri şöyle:

* Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhında satın aldığı arazi hakkında gazetemizde 20 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan haberde imzası bulunan muhabirimiz Hazal Ocak hakkında "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla soruşturma açıldı.

* Altı gazeteci, dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Albayrak’ın Redhack tarafından ele geçirilen kişisel e-posta hesabındaki bilgileri haberleştirdikleri gerekçesiyle yargılanıyor.

* Panama Belgeleri’ni konu edinen haberler nedeniyle BirGün Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı, hakaret davasında çarptırıldığı adli para cezası kararını istinaf mahkemesine taşıdı, beraat etti.

* Gazetemiz köşe yazarı Barış Terkoğlu ve gazetemiz İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun hakkında, “Damat n’oluyo, elin kolun oynuyo” başlıklı yazısı nedeniyle 100 bin TL’lik tazminat davası açıldı.

* İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, üç ayda, Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığıyla ilgili 232 haber linkine erişim engeli kararı verdi.