'Damızlık skandalı' soruşturması iki yıldır tamamlanamadı

17 Ekim 2020 Cumartesi, 13:38

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 2016-2018 yıllara arasında uygulanan Genç Çiftçi Projesi kapsamında sağlık yönünden aranan şartlara uymayan hayvanların TİGEM tarafından alınıp genç çiftçilere dağıtılmasıyla ilgili soru önergesini yanıtladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Bakanlığımızca yürütülen inceleme/soruşturma devam etmekte olup, bugüne kadar düzenlenen raporlar adli, disiplin, tazmin ve idari yönden işlemleri tesis edilmek üzere ilgili mercilere intikal ettirilmiştir” dedi.

Gürer, TİGEM’in aldığı hayvanların bazılarının damızlık özelliği olmadığı, bir kısmının şartnamede sayılan hayvan ırklarından olmadığı ve ayrıca sağlık yönünde aranan şartları taşımadıklarının Sayıştay’ın denetimi ile de ortaya çıktığını anımsattı. Ortaya çıkan olumsuzlukların üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca inceleme ve soruşturmanın halen tamamlanmamış olmasının düşündürücü olduğunu belirten Gürer, “Bir an önce soruşturma sonuçlandırılmalıdır” dedi.



