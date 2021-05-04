Danimarka, Johnshon and Johnson'ın Kovid-19 aşısını aşılama programından çıkardı
Danimarka'da Sağlık İdaresi, Johnson and Johnson'ın aşısını yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşılama programından çıkardığını açıkladı.
Sağlık İdaresi, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yaptığı açıklamada, Johnson and Johnson şirketinin Covid-19'a karşı geliştirdiği aşıyla çok nadir kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı bulunabileceği yönündeki duyurusu hatırlatıldı.
Danimarka'da Covid-19 salgınının kontrol altında olduğu ve diğer aşılarla programa iyi şekilde devam edildiği aktarılan açıklamada, risk almaya değmeyeceği için Johnson and Johnson'ın Covid-19 aşısının programdan çıkarıldığı kaydedildi.
ASTRAZENECA AŞISINI DA ÇIKARMIŞTI
Tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson aşısından 8,2 milyon doz sipariş verilen ülkede, aşıların ne yapılacağı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.
Biontech/Phfizer ve Moderna aşılarıyla Covid-19 aşılama programına devam eden Danimarka, 14 Nisan'da AstraZeneca aşısını da aşılama programından çıkarmıştı.
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