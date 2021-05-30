Danimarka'da, Covid-19 aşısının yan etkilerinden dolayı tazminat verildi
Danimarka'da 30 yaşındaki bir kadın, Covid-19 aşısının neden olduğu yan etkiler için tazminat alan ilk kişi oldu.
Danimarka Hasta Tazminat Kurulu (Patienterstatningen) tarafından Politiken gazetesine yapılan açıklamada, 30 yaşındaki bir kadının AstraZeneca aşısı olduktan sonra VITT olarak bilinen ciddi bir kan pıhtılaşması sorunu yaşadığı belirtildi.
Tazminat Kurulu Yönetim kurulu başkanı Karen-Inger Bast, kadına aşı yapıldıktan birkaç gün sonra şiddetli baş ağrıları yaşadığını ve daha sonra beyninde ve karaciğerinde kan pıhtıları teşhisi konduğunu ifade etti.
Teşhis konulan kadının kan pıhtılaşması sorununun aşı ile ilgili olduğu iddiasının kurum tarafından onayladığını belirten Bast, "Kadının hasta kayıtlarını okuduktan sonra hiç şüphe kalmadı" dedi.
GRİP AŞILARINDA DA GÖRÜYORUZ
Bast son olarak, “Genellikle aşıdan kaynaklanan yan etkiler görüyoruz. Bunları grip ve çocuk hastalıklarına karşı aşılamalardan sonra da görüyoruz. Bu durum yan etkilerin denk geldiği bireyler için inanılmaz derecede talihsiz. Bu yüzden tazminatın mümkün olması oldukça faydalı" dedi.
Hasta tazminat kurulu şu anda koronavirüs aşılarının yan etkileriyle ilgili 158 hak talebini işleme alıyor. Bunlardan 115'i AstraZeneca aşısıyla ilgili iken, 38'i Pfizer ve 5'i Moderna ile bağlantılı.
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