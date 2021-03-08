Danimarka’da Covid-19’un 31 farklı türüne rastlandığı açıklandı
Danimarka’da Covid-19’un 31 farklı türüne rastlandığı açıklandı.
Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, ülkede yeni tip koronavirüsün (Covid-19) 31 farklı türüne rastlandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Heunicke, son günlerde ülkede Covid-19’un 15 farklı türüne daha rastlandığını belirterek, Danimarka’da şimdiye kadar koronavirüsün 31 farklı türünün görüldüğünü duyurdu.
Danimarka’da, İngiltere’de ortaya çıkan, Covid-19’un mutasyona uğramış, daha hızlı yayılan türü B117’nin yanı sıra Güney Afrika’da ortaya çıkan B1351 ile Brezilya’da ortaya çıkan P1 türlerine de rastlanmıştı.
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