Danimarka'da Covid-19'un Hindistan mutasyonuna rastlandı
Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) iki kez mutasyon geçirdiği için "çift mutant" olarak bilinen Hindistan varyantı Danimarka'da da görüldü.
Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Covid-19’un Hint varyantı B.1.617’nin Glostrup’ta bir konut bölgesinde görüldüğünü bildirdi.
Glostrup Belediyesi ile yakın iş birliği içinde olduklarını kaydeden Heunicke, belediye görevlilerin, virüsün rastlandığı bölgede kapı kapı gezerek vatandaşlara test çağrısı yaptığını belirtti.
Danimarka Devlet Televizyonu DR, virüsün Hindistan varyantının İngiltere varyantına göre yüzde 50 daha hızlı yayıldığını aktardı.
Yaklaşık 5,8 milyon nüfusu bulunan Danimarka’da ilk aşılamanın başladığı 27 Aralık 2020’den bu yana toplamda 1 milyon 822 bin 2 kişiye aşı yapıldı. Bunların 1 milyon 165 bin 308'ine ikinci doz aşıları da vuruldu.
Video Haberler
- Erdoğan'a hakkını helal etmeyen esnaf isyan etti
- Başkent'te gece yarısı skandal görüntüler!
- AKP'li belediyeden AKP'lilere: 45 milyon dolar nerede?
- Gasp dehşeti kamerada
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza
- Rus Donanması'na ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
En Çok Okunan Haberler
- Mahkeme, İBB'nin TÜRGEV kararını iptal etti
- Soylu hakkında suç duyurusu
- AA muhabiri Musab Turan hakkında yeni gelişme
- Yanık'tan, kadına yönelik şiddete skandal yanıt
- Dikkat çeken Sedat Peker iddiası
- Sert tepki: Üstel, yanında nasıl bir görev ifa ediyordu?
- Kılıçdaroğlu'ndan Peker tepkisi: Erdoğan'a dikkat çekti!
- Mehmet Ağar'la ilgili çarpıcı Beştepe iddiası
- Bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu
- Şanlı yargımız” gerekeni yapacak herhalde