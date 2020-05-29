Danimarka'da F-35 savaş uçaklarına karşı kampanya

29 Mayıs 2020 Cuma, 16:09

Danimarka’da bir grup savaş karşıtı, ABD’den satın alınacak 27 F-35 savaş uçağına karşı kampanya başlattı, alımın iptal edilmesini talep etti. Toplanan imza sayısı 50 bini bulursa parlamento konuyu gündeme almak zorunda kalacak.

Danimarka, ABD merkezli F-35 savaş uçakları projesinde yer alan ülkeler arasında bulunuyor. 9 Haziran 2016 günü Danimarka Hükümeti, popülist ve yabancı karşıtı Halk Partisi’nin de desteğiyle 27 adet F-35 satın almayı kararlaştırdı. İlk F-35 uçağının tesliminin 2023 yılında olması planlıyor.

Evrensel'den Murat Kuseyri'nin haberine göre, uçakların faturasının önümüzdeki 30 yıl içinde 56,4 milyar kron olacağı tahmin ediliyor. Bir grup savaş karşıtı ise “Vatandaş Önerisi” kapsamında savaş uçakların alımını durdurmak için kampanya başlattı.

50 BİN İMZA GEREKİYOR

Koronavirüs pandemisinin derinleştirdiği ekonomik kriz koşullarında savaşa yatırım yapılmasına tepki gösteren “Vatandaş Önerisi”, 56 milyar kronun ekonomik krizin sonuçlarının hafifletilmesi amacıyla halk için kullanılmasını talep ediyor.

Danimarka’da “Vatandaş Önerisi” isimli uygulama, 50 bin imzanın toplanması halinde politikacılara konuyu parlamentoda ele alma yükümlülüğü getiriyor.

Öte yandan ABD, Norveç’in sipariş ettiği F-35 savaş uçaklarından 3’ünü daha teslim etti. Böylelikle Norveç’teki F-35 savaş uçaklarının sayısı 18’e yükseldi. Norveç, toplam 52 adet savaş uçağı siparişinde bulunmuştu.