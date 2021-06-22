Danimarkalı futbolcular 2. turu Eriksen'e hediye ettiler
Kjaer olmak üzere tüm futbolcular 2. turu sahada kalp rahatsızlığı geçiren arkadaşları Eriksen'e hediye ettiler.
EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Finlandiya'yı 2-0, Danimarka Rusya'yı 4-1'lik skorla mağlup ederek son 16'ya yükseldi. Bu başarının ardından başta kaptan Kjaer olmak üzere tüm futbolcular 2. turu sahada kalp rahatsızlığı geçiren arkadaşları Eriksen'e hediye ettiler.
EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Finlandiya'yı 2-0 ile geçti ve grup lideri olarak adını son 16'ya yazdırdı. Son maçlar öncesinde grupta puansız yer alan Danimarka ise, Rusya'yı 4-1'lik skorla geçti ve grubu ikinci tamamlayarak A Grubu 2'ncisi Galler ile EURO 2020'nin son 16 turunda eşleşti.
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