Daniska bu kez Hüseyin Turan ile buluştu
Daniska bu kez Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan ile aynı şarkıda buluştu.
Türkiye'nin kendi hayran sayfasını kendi açan, kendi kavırını kendi yapan ilk Boy Band'i olan Daniska, daha uzun yıllar müzik sahnesinde boy göstereceğe benziyor.
Kendilerini, ''Ezber bozmamaya özen gösteren müzik grubu'' olarak tanıtan Daniska, müzik dünyasının güçlü yorumcularını Keşke Meyhanesi’nde ağırlamayı sürdürüyor.
TEK ÇİÇEKLE BAHAR
Grubun, Yaşar ile seslendirdiği 'Peki Ya Şimdi’yi takip eden çalışması Tek Çiçekle Bahar.
Türk Halk Müziği sanatçısı Hüseyin Turan’ın yorumuyla konuk olduğu Tek Çiçekle Bahar, Türk müziği sazlarının kullanıldığı bir şarkı.
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