Daniska ve Eylem Atmaca'dan yeni şarkı
Daniska ikinci albümü Keşke Meyhanesi ile müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Eylem Atmaca, 'Kavuşmak İhtimali'ni seslendirdi.
İlk albümü Mış Gibi’yi 2019 yılında yayınlayan Daniska, Türkiye’nin en önemli solistlerini yeni albümü Keşke Meyhanesi’nde misafir ediyor.
Ezginin Günlüğü grubunun solisti olarak tanınan Eylem Atmaca, solo projesinin arifesinde Daniska’ya konuk oldu. Atmaca, 'Kavuşmak İhtimali'ni seslendirdi.
Daniska’nın meyhane şarkılarına yenilerini eklemek istediği Keşke Meyhanesi albümü; tek tek yayınlanacak şarkılar ve yeni isimlerle devam edecek.
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