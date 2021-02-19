Danıştay, 766 maden sahasına ilişkin ‘ret’ kararını bozdu

19 Şubat 2021 Cuma, 06:00

Bölge sakinlerinin avukatı İsmail Hakkı Atal, “Maden alanlarının şirketlere devredilmesi anayasaya aykırıdır. Madencilik faaliyetlerinin sebep olduğu koronavirüs gibi salgın hastalıklar çağında, devlet için zorunluluklar dışında madencilik yasaklanmalı” dedi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Türkiye genelinde 68 ilde toplam 766 yeni maden sahasının arama ve işletmeleri için geçen yıl ihaleye çıkmıştı. Maden sahalarının toplamı 892 bin 814 hektarı buluyor. Sahaların içinde sit alanı da vardı. Çevreciler bazı sahaların tarım alanları, ormanlar, antik kent veya doğal yaşam alanlarına çok yakın mesafede olduğuna dikkat çekmişti. Çok sayıda çevre derneği ve bölge sakini 766 adet maden ihalesinin ilanının iptali için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne karşı dava açmıştı. Ankara İdare Mahkemesi davayı incelenmeksizin reddine karar verdi. Bölge sakinlerinin avukatı İsmail Hakkı Atal davayı Danıştay’a taşıdı. Davayı inceleyen Danıştay 13. Dairesi alt mahkemenin davanın reddi kararını bölge sakinlerinin lehine bozdu.

‘BİLİMSEL OLARAK İSPATLANDI’

Gazetemize konuşan avukat İsmail Hakkı Atal, “Hiçbir hesap - kitap yapılmadan, herhangi bir strateji olmaksızın, toplumsal maliyet analizi yapılmadan, kümülatif etki çalışması yapılmadan, tüm maden projelerini toptan ihaleye çıkaran Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne çağrımız var. Madenler koronavirüs salgınlarının en önemli sebeplerinden birisi. Bilim insanları yaygın ormansızlaşma, tarımın kontrolsüz genişlemesi, yoğun çiftçilik, madencilik ve altyapı gelişiminin koronavirüsleri değişime uğrattığını ve koronavirüs salgınlarına yol açtığını belirlemiştir. Madencilik gibi faaliyetlerle tahrip edilen başta orman alanları olmak üzere doğal ekosistemlerde, koronavirüsün en az 2.5 kat arttığı ve virüslerin insanlara bulaşma riskinin de yüzde 70 arttığı bilimsel olarak ispatlanmıştır” dedi.

‘DONANIMLI BÜROKRAT ŞART’

İklim krizi çağında olduğumuzu vurgulayan Atal özetle şu ifadeleri kullandı:

“Madencilik faaliyetlerinin en önemli nedenlerden birini oluşturduğu koronavirüs salgını bu sürecin hem sebebi hem de sonucu olarak diğer değişkenlerle birbirini besleyen bir döngü içindedir. Türkiye ve bütün ülkelerin bu süreci analiz edebilecek, çözüm ve uyum politikaları geliştirebilecek, bu doğrultuda planlama yapabilecek kamu idarecilerine ihtiyacı vardır, ancak MAPEG gibi kamu kurumlarının maalesef iklim krizi ve koronavirüs salgınlarının sebeplerini ve sonuçlarını analiz edebilecek, çözüm ve uyum politikaları geliştirebilecek yeterlilikleri ve donanımları bulunmamakta. Madencilik ve enerji sektörü gibi alanları planlaması gereken MAPEG ve EPDK gibi kurumların başına planlama ve analiz yapabilecek donanıma sahip bürokratlar getirilmelidir.”