Danıştay durdurdu ama devlet, ikinci etap için hazırlık yapıyor

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin doğa harikası yaylalarını birbirine bağlayacak 2600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesini durdurmasına karşın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) projenin 2. etabı için bütçe ayırdığı ortaya çıktı.

Rize İl Özel İdaresi de bu bütçeye başvurmaya karar verdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2016 yılında onaylanan Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin planlama bölgesini etkileyen çevre düzeni planı revizyonunun iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada karar vermişti.

Bilirkişi raporuna atıfta bulunan kurul kararında özetle “Öngörülen yaylalar arası ulaşım koridorunun, kendi özgün koşulları ve doğal çevresi ile yayla yerleşmelerinin öne çıkmaları yerine, yaylanın tanımı ve niteliğine aykırı bir biçimde yaylalar arasında yatay bir ilişki yaratarak yayla yerleşmelerinin özgünlüklerinin zayıflamasına sebebiyet vereceği sonucuna ulaşılmıştır” denilmişti.

Kurul 16 Aralık 2019 tarihinde oybirliğiyle Yeşil Yol projesinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Yargı sürecine karşın DOKA “Yeşil Yol güzergâhındaki Kültür - Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı 2. Etap” kapsamında 30 Aralık 2019’da kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara teklif çağrısında bulundu.

Program amacının “bölgenin kültür ve turizm potansiyelini harekete geçirmek, bölgedeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak” olduğu belirtildi. Bu süre daha sonra geçen mayıs ayına kadar uzatıldı. Rize İl Özel İdaresi de bu çağrı kapsamında bütçeye başvurmak için 6 Mart’ta karar aldı.