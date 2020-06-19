Danıştay, YKS'nin iptali için açılan davayı reddetti
Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.
Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına yönelik kararın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, planlandığı şekilde 27 ve 28 Haziran'da yapılacak.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle YKS'nin öne çekilmesine ilişkin karar, yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştaya taşınmıştı.
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