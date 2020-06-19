Danıştay, YKS'nin iptali için açılan davayı reddetti

Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2020 Cuma, 12:26
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Danıştay 8. Dairesi, YKS'nin yapılmasına yönelik kararın yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, planlandığı şekilde 27 ve 28 Haziran'da yapılacak.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle YKS'nin  öne çekilmesine ilişkin karar, yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştaya taşınmıştı.


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