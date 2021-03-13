Danıştay’dan ‘Andımız’ kararı: Artık okunmayacak

13 Mart 2021 Cumartesi, 04:49

Türkiye’de “Çözüm Süreci” döneminde Öğrenci Andı kaldırılmış, buna karşın Türk Eğitim-Sen, düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay’a dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi, Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal ederken andımız yeniden okunmaya başlanmamış MEB yürütmenin durdurulmasını istemişti. İki yıla yakın bir zamandır Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu gündeminde bulunan dosya, geçen ay karara bağlandı. Öğrenci Andı’nın okunmasını yürürlükten kaldıran yönetmeliğin iptaline karar veren Danıştay 8. Dairesi’nin kararı bozuldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda 11’e karşı 4 oyla alınan kararın gerekçesinin önümüzdeki günlerde yazılacağı kaydedildi. Dosya, yeniden Danıştay 8. Dairesi’ne gönderilecek.